По словам эксперта, оккупанты перебросили десант на Криворожское направление.

Военный эксперт Олег Жданов оценил угрозу наступления российских войск на Запорожье с двух направлений – с Никополя и Васильевки.

Свое мнение, насколько такой сценарий развития событий реален, он высказал на своем YouTube-канале.

"Теоретически это возможно, в теории можно рассуждать о многом. Но дело в том, что со стороны Васильевки выдвижение проблематично. Там, наоборот, мы несколько раз оттесняли российские войска в направление Мелитополя. Поэтому говорить о том, что они там пройдут – нет", – уверен эксперт.

"По поводу Никополя не буду менять свое мнение. Я считаю, что это маловероятное направление, по которому россияне попытаются двинуться, если они вообще будут проводить наступательную операцию на Криворожском направлении. Хотя судя по тому, что они там собрали десант, весь он почти там сосредоточен, то они готовы рискнуть. Но посмотрим", – добавил Жданов.

При этом эксперт акцентировал, что на данный момент Запорожье достаточно укреплено. Однако, он еще раз отметил, что российские войска все же усилили свою группировку на Криворожском направлении:

"И все самое боеспособное, которое было на Запорожском направлении, это в основном российский десант, он весь уехал на Криворожское направление".

Ранее Олег Жданов оценил угрозу наступления войск РФ на Днепр и Чернигов, а также успокоил, что угрозы наступления российских войск на Кривой Рог, Николаев и Запорожье нет.

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