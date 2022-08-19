Возможно, что вражеские войска отправятся в Украину 20 августа.

В России сформировали так называемый третий армейский корпус в Мулино под Нижним Новгородом, который должен отправиться в Украину 20 августа. Его предназначением может служить Донецкое направление или юг Украины.

Об этом в эфире Апостроф TV сообщил командир подразделения "Боевое братство Украины" Павел Жебривский.

Однако, по словам Жебривского, пока неизвестно, куда именно пойдут российские оккупанты из Мулино: информация будет 20-21 августа.

"Если этот АК придет на Донбасс, то там будут жесткие бои", - подчеркнул Жебривский.

По состоянию на сегодня так называемые первый и второй армейские корпуса террористических образований "Л/ДНР" имеют командный состав из России.

"На бытовом уровне выражают какое-то недовольство, но это совсем не системно. Их гонят туда, куда решит командование, а за спинами стоят "вагнеровские" или "кадыровские" заградотряды", - пояснил командир.

Отметим, по состоянию на 19 августа по данным Генштаба ВСУ, на Донбассе на двух направлениях продолжаются бои, оккупанты пытаются идти в атаку, но военные отбивают вражеские штурмы.

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