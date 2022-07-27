Оккупанты выпустили по Харькову ракеты С-300.

В результате ракетных ударов по Харькову ранено 6 человек.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"По обстрелу Индустриального района. Все-таки есть раненые, шесть человек. Всеми сейчас занимаются наши врачи. Был еще утренний прилет в Новобаварский район. Там, к счастью, без пострадавших и без пожара. Но выбиты окна в жилом доме", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты выпустили по Харькову ракеты из комплекса противовоздушной обороны С-300.

Британская разведка отметила 22 июля, что Россия все чаще бьет переработанными ракетами ПВО по наземным целям.

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