В оперативной группировке войск "Каховка" сообщили, что скорее всего российские войска ударили по Кривому Рогу ракетами Х-101 с самолетов.
Об этом сообщается на Facebook- странице оперативной группировки войск "Каховка".
"17.01-17.06 14 сентября 2022 г. ракетный удар по г. Кривой Рог, 3 КР (крылатые ракеты – УНИАН) предположительно с Ту-95МС (Х-101): 3 КР попадания зап. окраина (западная окраина – УНИАН) г. Кривой Рог. Потери и разрушения уточняются", - говорится в сообщении.Видео дня
Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, после 17.00 начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине.