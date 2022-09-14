Российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине.
Об этом в своем Telegram сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", - заявил Вилкул.
Он призвал граждан ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.
Сообщается, что в Кривом Роге возникли проблемы со связью после взрывов.
Позже Вилкул сообщил о новых пусках ракет.
"Все находимся в укрытиях! Еще пуск ракет в нашу сторону", – написал он.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября российские захватчики днем нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Отмечается, что россияне атаковали Криворожский район Днепропетровской области крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-поверхность". Ее выпустили из истребителя Су-35 с направления Азовского моря.
Напомним, что что вокруг Кривого Рога построены глубокоэшелонированные фортификационные сооружения.