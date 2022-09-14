Граждан призывают оставаться в укрытиях.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине.

Об этом в своем Telegram сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", - заявил Вилкул.

Видео дня

Он призвал граждан ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

Сообщается, что в Кривом Роге возникли проблемы со связью после взрывов.

Позже Вилкул сообщил о новых пусках ракет.

"Все находимся в укрытиях! Еще пуск ракет в нашу сторону", – написал он.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября российские захватчики днем нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Отмечается, что россияне атаковали Криворожский район Днепропетровской области крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-поверхность". Ее выпустили из истребителя Су-35 с направления Азовского моря.

Напомним, что что вокруг Кривого Рога построены глубокоэшелонированные фортификационные сооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: