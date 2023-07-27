Украинские воины продолжают наступать на двух направлениях, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты продолжали пытаться наступать на нескольких направлениях на востоке Украины и потерпели поражение, в течение суток произошло 30 боевых столкновений.

В частности, противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды Луганской области на Лиманском направлении, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

На Бахмутском направлении, как отмечается, наши защитники успешно отразили атаки противника в районе южнее Клещиевки. Также в Генштабе проинформировали, что на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

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На Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Кроме того, в сводке говорится, что на Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск... В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отметили в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ постепенно продвигаются на юге от Бахмута, в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки продолжаются жесткие бои.

Также она отметила, что на Купянском направлении противник атакует, пытается выбить ВСУ с высот. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1 тысячу 288 огневых задач.

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