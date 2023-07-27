Российские военные 15 раз атаковали позиции украинских защитников.

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении продолжают сдерживать атаки оккупантов, а на некоторых участках фронта даже атаковали.

Как сообщает пресс-центр Таврического направления, силы обороны за сутки ликвидировали более двух рот оккупантов.

Отмечается, что враг сосредотачивает главные усилия на Таврическом направлении в районе Авдеевки и Марьинки. В то же время на Новопавловском, Времовском и Ореховском направлениях они пытаются обороняться.

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В течение последних суток российские военные 15 раз атаковали позиции ВСУ и полтысячи раз обстреляли их. Враг применил танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Украинские воины успешно отбили атаки в районе Авдеевки, а также сдержали наступление вблизи Марьинки. При этом ВСУ продолжают атаковать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляют на рубежах и работают артиллерией.

Ракетные подразделения и артиллерия ВСУ за сутки на Таврическом направлении выполнили 1288 огневых задач. Благодаря мощным действиям наших военных потери противника составили более двух рот ранеными и убитыми, было уничтожено 15 единиц техники врага.

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Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на утро 27 июля Россия потеряла около 244 270 (+590) человек.

На востоке страны противник в течение минувших суток атаковал и пытался восстановить положение на определенных позициях, но успехов не имел. Всего за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений с врагом.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что среди российских оккупантов продолжают распространяться панические настроения, возросло количество случаев дезертирства и членовредительства.

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