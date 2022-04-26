Глава МИД страны-агрессора заявил, что пока существует нечто, что тормозит переговорный процесс, а именно поставки оружия для Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заговорил о наступлении "момента истины" в международных отношениях.

Об этом он заявил во время брифинга во вторник, 26 апреля.

"В международных отношениях наступил момент истины. Решается, будет ли человечество жить на основе Устава ООН", - заявил Лавров.

Кроме того, он прокомментировал ход переговоров Украины и России. По его словам, "переговоры по Украине вряд ли будут результативными, если Киев продолжат накачивать оружием".

Ранее Лавров заявил, что риск ядерной войны реален, "эту опасность нельзя недооценивать". Он также считает, что может начаться Третья мировая война.

В ответ на это глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Москва чувствует поражение в Украине, и поэтому мировое сообщество должно удвоить поддержку нашей страны.

По данным украинской и иностранной разведок, сейчас Россия не готовит ядерное оружие для применения.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.

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