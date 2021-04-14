Вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток российские оккупационные силы шесть раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, обнародованном на сайте Министерства обороны.

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В частности, неподалёку от населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4, противник осуществил обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Песков - из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Майорск враг дважды осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, а вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был вовремя подавлен.

«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет», - отметили в штабе.

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Автор: Виталий Саенко