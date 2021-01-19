За минувшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны террористов незаконных вооруженных формирований.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.
Обстрел зафиксирован в районе Богдановки Донецкой области. Там враг применил 82-мм миномет.
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"О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина", - говорится в сообщении штаба.
С начала суток 19 января на Донбассе сохраняется режим тишины, обстановка в районе проведения ООС контролируемая украинскими защитниками.
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