В Северодонецке сейчас идут боевые действия высокой интенсивности.

Русские захватчики в Северодонецке Луганской области несут значительные потери и продвигаются только с помощью штурмовой авиации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге.

"Великая освободительная война в активной фазе. Продолжается второй этап полномасштабного вторжения россиян. Враг продолжает, к сожалению, превосходить нас в технике и в артиллерии. Силы обороны активно обороняются и наносят врагу значительные потери", - сказал он.

Мотузяник отметил, что в Северодонецке продолжаются уличные бои. "Командование врага не считается с потерями и пытается захватить как можно больше территории Украины. Российские войска продолжают применять тактику еще со времен Второй мировой войны, основным достижением считая окружение украинских войск и захват новых территорий", - сказал спикер.

Он добавил, что "особое значение враг придает достижению значительного преимущества, особенно в артиллерии и бронетехнике, практически не применяя маневры пехоты". "И об этом свидетельствует анализ сообщений, в частности о ходе боевых действий в городской застройке города Северодонецк, где оккупанты несут значительные потери в пехотных подразделениях Росгвардии и в вооруженных силах России и продвигаются только применяя штурмовую авиацию", - заявил Мотузяник.

Также оккупанты активно применяют артиллерию и реактивные системы залпового огня в направлении Северодонецка. Враг сейчас контролирует центр города. "Там сейчас идут боевые действия высокой интенсивности", - подчеркнул Мотузяник.

Кроме того, ВСУ сдерживают наступательные действия российских подразделений, которые пытаются окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска, и блокировать пути снабжения из Бахмута. "Противник несет значительные потери и продолжает осуществлять меры по их восстановлению", - сказал Мотузяник.

При этом, на Бахмутском направлении украинские подразделения отбили штурм врага в направлениях Викторовка - Врубовка и Камышеваха - Врубовка. "Чтобы блокировать наши подразделения, противник возобновил наступательные действия в районе поселка Золотое и пытается закрепиться на рубеже населенных пунктов Роты-Мироновка", - добавил Мотузяник.

Спикер отметил, что ВСУ успешно сдержали штурм врага в направлении Доломитное - Кодыма и Доломитное - Новолуганское (это 15 км юго-восточнее города Бахмут). "Враг наступал в этих районах, стремясь улучшить свое тактическое положение и овладеть господствующими высотами, однако наши защитники не дали оккупантам достичь успеха", - сказал Мотузяник.

По его словам, основная цель российского командования на данном этапе - все еще выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, обеспечение устойчивости сухопутного коридора между Ростовской областью и временно оккупированным Россией Крымом, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.

Как сообщал УНИАН, российские войска контролируют более 70% Северодонецка, а эвакуация из города невозможна.