В 2019 году погибший Вячеслав Минкин был награжден медалью за участие в боях "Светлодарская дуга".

Военнослужащим Вооруженных сил Украины, который погиб от пули снайпера в пригороде Авдеевки во вторник, 24 ноября, оказался Вячеслав Минкин.

Об этом сообщила волонтерская организация "Мир и Ко" в Facebook.

Минкин служил старшим солдатом в 72-й ОМБр.

В Facebook Фастовского горсовета уточнили, что дома 31-летнего фастовчанина ждали жена и сын.

В 2019 году Минкин был награжден медалью за участие в боях "Светлодарская дуга".

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Российско-оккупационные войска нарушили договоренности о прекращении огня сегодня около полудня.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное ранение в пригороде Авдеевки.

Объединенные силы ответный огонь не открывали в связи с мерами по эвакуации раненого.

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Автор: Денис Прядко