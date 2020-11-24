Минкин служил старшим солдатом в 72-й ОМБр / фото Facebook
Военнослужащим Вооруженных сил Украины, который погиб от пули снайпера в пригороде Авдеевки во вторник, 24 ноября, оказался Вячеслав Минкин.
Об этом сообщила волонтерская организация "Мир и Ко" в Facebook.
Минкин служил старшим солдатом в 72-й ОМБр.
В Facebook Фастовского горсовета уточнили, что дома 31-летнего фастовчанина ждали жена и сын.
В 2019 году Минкин был награжден медалью за участие в боях "Светлодарская дуга".
Читайте такжеУмер украинский военнослужащий, раненный российским снайпером вблизи Авдеевки
Смерть бойца на Донбассе: что известно
- Российско-оккупационные войска нарушили договоренности о прекращении огня сегодня около полудня.
- Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное ранение в пригороде Авдеевки.
- Объединенные силы ответный огонь не открывали в связи с мерами по эвакуации раненого.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram