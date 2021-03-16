Среди личного состава оккупантов и местного населения распространяются слухи о вероятности начала боевых действий.

Российско-оккупационные войска на Донбассе приведены в высшие степени боевой готовности.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил со ссылкой на данные Главного управления разведки.

«Командование Вооруженных сил Российской Федерации провоцирует усиление напряжения обстановки на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Так, соединения и части первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск приведены в высшие степени боевой готовности», - говорится в сводке.

В частности, личный состав противника отозван из отпусков, досрочно отправлен в места прохождения службы лиц, которые находились на лечении в медицинских учреждениях, осуществляется пополнение боеприпасами передовых подразделений.

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе оккупанты десять раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В то же время среди личного состава оккупантов и местного населения распространяются слухи о вероятности начала боевых действий с возможным их перерастанием в полномасштабный военный конфликт во время проведения в Крыму 17-18 марта мероприятий по случаю очередной годовщины оккупации полуострова с участием в них высшего российского государственного и военного руководства.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров