Накануне глава украинского МИД выступил инициатором разговора с российским коллегой из-за срыва перемирия.

Телефонный разговор между главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе пока что не состоялся.

Об этом сообщил Кулеба в эфире "Свободы слова" на канале ICTV, пишут "Новости Донбасса".

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По словам Кулебы, изначально реакция МИД России была оживленной, однако в понедельник утром было получено сообщение о командировке Лаврова в Сирию. Когда состоится его разговор с Кулебой - неизвестно.

"Считаю, что когда на востоке убивают украинского солдата, то единственная сторона, с которой нужно говорить - это Российская Федерация. Именно такое поручение мне вчера дал президент - переговорить с Лавровом", - сказал глава украинского МИД.

По его словам, он хочет от России пояснения случившегося и ответа на вопрос, остается ли она приверженной перемирию. Также Кулеба хочет обсудить подготовку к "нормандской встрече" глав МИД.

Именно с предстоящими переговорами глава МИД связывает срыв перемирия на Донбассе.

Что произошло ранее

В течение дня 6 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один был ранен.

Утром в воскресенье в районе ООС были обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине.

В тот же день еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины. В понедельник один из них умер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе.

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Автор: УНИАН