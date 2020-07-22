Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных

Воины оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказана надлежащая медицинская помощь.

На Донбассе двое военнослужащих получили осколочные ранения в результате обстрела оккупантов.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook

В штабе напомнили, что сегодня, около 10:20, против защитников Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.

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В результате обстрела двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Воины оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказана надлежащая медицинская помощь.

"Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались - наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, с полуночи российские оккупанты 6 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.

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