Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных
На Донбассе двое военнослужащих получили осколочные ранения в результате обстрела оккупантов.
Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook
В штабе напомнили, что сегодня, около 10:20, против защитников Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.
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В результате обстрела двое военнослужащих получили осколочные ранения.
Воины оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказана надлежащая медицинская помощь.
"Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались - наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.
Как сообщал УНИАН, с полуночи российские оккупанты 6 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.
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