На Донбассе сегодня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"За текущие сутки, 3 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи Гнутово, оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.
При этом о факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК извещены представители ОБСЕ.
Читайте такжеНа фоне протестов в РФ и санкций СНБО: Зеленский поручил проверить боеготовность бойцов в районе ООС
"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сводке.
Вас также могут заинтересовать новости
- Российский снайпер на Донбассе смертельно ранил украинского бойца
- Стало известно имя убитого на Донбассе украинского военного
- На Донбассе детей готовят к участию в боевых действиях - офис генпрокурора
- Стала известна сумма ущерба от российской оккупации на Донбассе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram