Потерь среди украинских военных нет.

На Донбассе сегодня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За текущие сутки, 3 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи Гнутово, оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

При этом о факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК извещены представители ОБСЕ.

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"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сводке.

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Автор: Виталий Саенко