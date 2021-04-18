Две мины прилетели к жилым домам.

Боевики на востоке Украины обстреляли из минометов жилой. Пострадало два дома в Зайцево.

Читайте такжеНа Донбассе боевики пять раз нарушали "тишину", ранен один украинский военныйОб этом сообщает 10-я отдельная горно-штурмовая бригада на своей странице в Facebook.

По данным украинских военных, 17 апреля после 18:00 боевики открыли огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Две мины прилетели к жилым домам на улице Журавского 23 и 24.

При этом никаких военных объектов или военнослужащих, как утверждают украинские военные, в этих жилых домах не было.

"Оккупанты стреляют по жилому сектору намеренно, прекрасно понимая, что военных там нет", - сообщили в 10 ОГШБр.

Местные жители в результате обстрела не пострадали.

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Автор: Катерина Комолова