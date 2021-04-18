Боевики на востоке Украины обстреляли из минометов жилой. Пострадало два дома в Зайцево.
Читайте такжеНа Донбассе боевики пять раз нарушали "тишину", ранен один украинский военныйОб этом сообщает 10-я отдельная горно-штурмовая бригада на своей странице в Facebook.
По данным украинских военных, 17 апреля после 18:00 боевики открыли огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Две мины прилетели к жилым домам на улице Журавского 23 и 24.
При этом никаких военных объектов или военнослужащих, как утверждают украинские военные, в этих жилых домах не было.
"Оккупанты стреляют по жилому сектору намеренно, прекрасно понимая, что военных там нет", - сообщили в 10 ОГШБр.
Местные жители в результате обстрела не пострадали.
Вас также могут заинтересовать новости:
- США при необходимости могут увеличить количество своих военных в Украине
- Зеленский заявил, что РФ до сих пор не передала ОБСЕ списки для обмена пленными
- Генштаб ВСУ обратился к местным властям из-за обострения ситуации с Россией
- ВСУ: пока признаков для наступления России нет
- Война, о которой вспомнили. Почему следует использовать эскалацию как шанс
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram