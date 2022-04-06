Президент подчеркнул, что РФ действительно рассчитывает сражаться за Донбасс.

Российская Федерация отступила от Киевской области, поскольку не смогла бороться с украинской армией. Однако, оккупанты планируют сосредоточить военные действия на Востоке и Юге.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью для турецкого канала Habertürk.

"Они отошли, потому что у нас мощная армия, или они отошли, потому что это изменение тактики? Мы считаем, что это и первое, и второе. Первое - они не выдержали, не смогли давить на нас больше. А второе, они действительно рассчитывают сражаться за Донбасс, за временно оккупированный восток Украины и будут бои на юге", - заявил президент.

Ранее в КГГА заявили, что сейчас армия РФ не способна взять столицу Украины без каких-то сверхусилий, а у него нет ни усилий, ни времени.

О полном освобождении территории Киевской области от российских оккупантов в Министерстве обороны сообщили 2 апреля.

Американские и западные официальные лица заявили, что Путин не обязательно отказался от попыток захватить Киев даже несмотря на то, что в последние дни Россия обратила свое внимание на южную и Восточную Украину.

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