На Донбассе двое украинских военных получили ранения

С начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов сегодня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook, с начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отмечают, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - два обстрела позиций Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.