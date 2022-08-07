Черник предлагает украинцам набраться терпения.

Лучшей тактикой для ВСУ будет постепенное вытеснение врага и продвижение небольшими шагами.

Такое мнение озвучил военный эксперт Петр Черник, передает ТСН.

Он напомнил, что наступать гораздо сложнее, чем обороняться, это сложная операция.

"Наступление должно происходить на каком-то участке, этот участок имеет определенные характеристики. Наступление - это не менее 10-15 километров. Сейчас мне трудно представить, как на такой участке нам сейчас совершать это контрнаступление", - поясняет эксперт.

В настоящее время, по словам Черника, на 95% идет война артиллерии, поэтому неразумно бросать украинских бойцов под вражеские снаряды.

"Давайте не очаровываться, по меньшей мере 5 тысяч рабочих стволов у них есть. А артиллерийский безлимит у них не исчерпаем. Снаряд не такая технологическая вещь. Это кусок железа и пороха. Сталеварные заводы у них есть, металлорежущие станки - 38 тысяч, еще со времен первого ленд-лиза, именно для этого их и снабжали. А порох - это целлюлоза. Целлюлоза - это дерево. По дереву они на первом месте в мире по запасам. Так что бросать в штыковые атаки нашего бесценного солдата - это не мудро. Только поступательными, маленькими шагами вытеснения противника", - говорит эксперт.

ВСУ Черник советует не штурмовать врага в лоб, а гражданским - набраться терпения, посколько война, по его мнению может продлиться как год-два, так и 10 лет. Смерть Путина, прогнозирует эксперт, ситуацию не изменит - нужен распад России и лишение ее "ядерного жала". Также эксперт убежден, что должно измениться три поколения россиян (порядка 60 лет), чтобы украинцы получили покой от этой страны.

Ранее стало известно, что Украина и Россия готовятся к началу активной фазы боевых действий на юге. Наблюдается формирование российскими силами ударной группировки на Криворожском направлении и попытки подтянуть резервы.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сроки контрнаступления ВСУ определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации на фронте.