Секретарь СНБО отметил, что"надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами".

Сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации на фронте.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ТРК"Киев".

"Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это контрнаступление – ред.) будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, и главное, как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от оккупанта", - сказал Данилов.

По его словам, так называемые "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.

Секретарь СНБО отметил, что "надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами".

Ранее стало известно, что Украина и Россия готовятся к началу активной фазы боевых действий на юге. Наблюдается формирование российскими силами ударной группировки на Криворожском направлении и попытки подтянуть резервы.

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