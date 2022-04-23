Пуск ракет производится с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать.

Российская армия использует подводные лодки для нанесения ракетных ударов по Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его данным, противник использует как минимум 4 подлодки в Черном море для нанесения ударов ракетами типа "Калибр" по территории Украины. После уничтожения крейсера "Москва" субмарины стали использовать чаще.

"Речь идет о российских подлодках проекта 877 "Палтус". Пуск ракет производится с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать", - рассказал Братчук.

По данным The Times эксперты отмечают, что подводные лодки класса Кило регулярно пополняют запас ракет большой дальности и боеголовок в российских портах и снова уходят под воду. Как пишет издание, запуск ракет с глубины до 50 метров трудно обнаружить даже с помощью спутников.

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