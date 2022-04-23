Запуск ракет с глубины до 50 метров трудно обнаружить даже с помощью спутников.

На фоне полномасштабного военного вторжениявоенного вторжения России на территорию независимой Украины РФ может использовать подводные лодки в Черном море для запуска крылатых ракет по территории Украины.

Об этом говорится в материале The TimesThe Times.

Как пишет издание, эксперты отмечают, что подлодки класса Кило регулярно пополняют запас ракет большой дальности и боеголовок в российских портах и снова уходят под воду.

Так, расследователь Бенджамин Питтет опубликовал фото со спутника от 15 апреля, на котором, предположительно, зафиксировано, как в порту оккупированного Севастополя на российскую подлодку загружают ракеты Калибр.

По словам аналитика Х.И. Саттона, в Черном море находятся по меньшей мере четыре российских подлодки класса Кило, которые могут запускать ракеты Калибр с дальностью стрельбы до 2500 километров.

Как пишет издание, запуск ракет с глубины до 50 метров трудно обнаружить даже с помощью спутников.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Вас также могут заинтересовать новости:

У Зеленского уверены, что Запад ежемесячно будет предоставлять Украине по $7 миллиардов помощи

Никаких ультиматумов: Лавров ответил Зеленскому об уничтожении защитников Мариуполя

"Ну что? Будем бороться!": Данилов рассказал, как Зеленский отреагировал на вторжение РФ