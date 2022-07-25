В очередной раз филигранно отработали "Холоднояровцы" из 93-й бригады.

На Харьковщине украинские военнослужащие сожгли много вражеской бронетехники, которой российские захватчики планировали очередной "прорыв".

Об этом сообщил волонтер Роман Доник в своем телеграмме, а также обнародовал видео с горящей техникой.

Он рассказал, что в очередной раз филигранно отработали артиллеристы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"По предварительным данным только за ночь и утро поражено 5-7 танков, которыми планировали очередной "прорыв". Уточняются потери противника - говорится в сообщении.

Кроме видео со сгоревшей бронетехникой, волонтер поделился фотографиями, на которых еще одному Т-72 снесло башню под Изюмом от украинской природы.

Напомним, ранее "Холоднояровцы" уничтожили хваленый Минобороны РФ беспилотник ZALA. Он используется для наблюдения, целеуказания для обеспечения точных артиллерийских обстрелов, корректировки огня и тому подобное.

Также в 93 ОМБр "Холодный Яр" делились видео, на котором они уничтожают три вражеских танка, которые оккупанты пытались спрятать в овраге.

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