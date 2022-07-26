Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина обязательно будет бить в ответ после последних российских обстрелов Одесщины и других регионов Украины.
Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении к украинцам.
"Сегодня оккупанты снова ударили по Одесской области, снова - ракетами по обычным домам. Ракетами, которые предназначены для уничтожения военных кораблей и других значительных целей. Именно таким тяжелым оружием российская армия разрушает обычный частный сектор вблизи моря. Люди там жили, отдыхали...", - заявил президент.
По словам Зеленского, "мы за это будем обязательно бить в ответ, что бы там ни врало о таких ударах российское Министерство обороны".
"Постоянный русский террор Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской области, Днепропетровской области, Донбасса, приграничных районов Сумщины и Черниговщины - все это оккупантам просто так не пройдет", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал УНИАН, утром 26 июля враг нанес ракетный удар по югу Украины. В частности, в Одесской области попал в частные здания прибрежных сел с последующим их возгоранием. Пострадал один человек.
Пожар полностью локализован, однако несколько дома в курортной Затоке разрушены до основания.
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