Над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад, более 1 тыс. специалистов.

Ситуация в украинской энергетике остается сложной, но контролируемой.

Во всех регионах продолжают применяться плановые отключения потребителей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Стараемся их уменьшить во времени, но начались морозы, и мы видим, что потребление электричества растет. Поэтому, к сожалению, в отдельных ситуациях возможны аварийные отключения", - написал он.

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По данным Шмыгаля, над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад, более 1 тыс. специалистов.

Также глава правительства добавил, что критически важной остается экономия электроэнергии, что обезопасит от внеплановых отключений.

Атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины

Как сообщал УНИАН, в течение октября и ноября энергосистема Украины подверглась нескольким массированным ракетным атакам со стороны России. Самая большая из них состоялась 15 ноября, когда россияне выпустили по нашему государству более 90 ракет, 73 из которых сбила украинская противовоздушная оборона. Также было сбито 10 иранских дронов.

В результате этой атаки было поражено около 15 энергетических объектов в разных областях страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ракетную атаку 15 ноября самым массированным обстрелом энергосистемы с начала полномасштабного вторжения россиян в феврале.

По экспертным оценкам, сейчас в Украине разрушено или повреждено 50% энергетической инфраструктуры. Но в Минэнерго уверяют, что ситуация с энергоснабжением в Украине является контролируемой.

Сегодня, 22 ноября, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в стране не осталось неповрежденных российскими ракетными обстрелами гидро- и теплоэлектростанций, также были поражены все узловые подстанции.

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