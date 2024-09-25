Около двух десятков оккупантов взяли в плен, рассказал боец.

Волчанский агрегатный завод в Харьковской области освобожден. Во время соответствующей операции около двух десятков оккупантов украинские бойцы взяли в плен, несколько десятков - уничтожили. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "Викинг".

По его словам, бой длился более недели:

"Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы завершили выполнение задания".

Разведчик рассказал, что четверо оккупантов пытались покинуть периметр завода, их обезвредили уже за ним.

Также боец добавил, что завод существенно поврежден, но оборону там держать можно:

"Завод передан под контроль Вооруженных сил Украины".

Волчанский агрегатный завод - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 24 сентября 2024 года стало известно, что подразделения ГУР Минобороны полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода.

В управлении заявили, что "зачищены" все 30 зданий завода от российских захватчиков. При этом отмечалось, что это была тяжелая битва: бойцы ГУР осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. Некоторым украинским спецназовцам даже приходилось вступать в рукопашный бой с противником.

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