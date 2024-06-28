Украинские защитники, вероятно, разгромили элитную российскую 83-ю воздушно-десантную бригаду в Волчанске Харьковской области, пишет Forbes.
"Наступление России ко Дню Победы превращается в кровавую бойню... для российских войск"", - говорится в публикации.
Отмечается, что оно, возможно, было направлено на захват широкого и глубокого участка территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к Харькову или же даже выступить на сам город.
"Ни того, ни другого не произошло. Через пару недель после начала наступления 9 мая около 30-тысячных российских солдат застряли в городе Вовчанске, всего в нескольких милях к югу от границы", - пишет издание.
Сообщается, что, вероятно, 83-я воздушно-десантная бригада РФ отступила из Волчанска после дорогостоящего трехнедельного развертывания - для восстановления боеспособности из-за большого количества жертв и тех, кто отказывается воевать.
"Если это подтвердится, это будет серьезная потеря для новой российской северной группировки войск, которая включает около семи полков и бригад. А потери россиян в Волчанске могут стать намного больше, поскольку выжившие из целого батальона - а это сотни военнослужащих - оказались заперты на химическом заводе в центре Волчанска", - говорится в статье.
Указывается, что 83-я воздушно-десантная бригада является или была элитным подразделением. Весной данная бригада принимала участие в боях за Часов Яр.
"Когда наступление ко Дню Победы в Волчанске остановилось, российское командование приказало 83-й воздушно-десантной бригаде направиться на север и возобновить движение северной группировки войск", - добавили в Forbes.
Бои за Волчанск - актуальное
Как сообщал УНИАН, в Волчанске продолжаются боевые действия, ситуация изменчива, заблокированные оккупанты должны сдаться в плен или погибнуть, заявил представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.