По рубежу Глубокое и Лукьянцы оккупанты собирают своих раненых.

В Волчанске (Харьковская область) продолжаются боевые действия, ситуация изменчива, заблокированные оккупанты должны сдаться в плен или погибнуть. Об этом сказал представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

Он отметил, что за прошедшие сутки враг наращивал темпы наступательных действий на Харьковском направлении, искал пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и осуществлял попытки выбить украинские подразделения из занятых рубежей. "С участием штурмовых отрядов 153 танкового полка, 47 танковой дивизии враг пытался вести наступательные действия в жилой застройке города Волчанск, но был отброшен", - отметил Саранцев.

По его словам, в Волчанске продолжаются боевые столкновения, ситуация очень изменчива.

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"Что касается ситуации с российскими подразделениями на агрегатном заводе, то я предпочел бы, чтобы мы прекратили создавать этот миф мучеников Волчанска, поскольку мы только способствуем героизации тех оккупантов, которые там находятся. У них сейчас есть три варианта действий: сдаться украинским военным в плен и предстать перед украинским правосудием, или предстать перед международным судом, или предстать перед судом божьим. В реализации всех трех вариантов мы готовы максимально содействовать", - сказал Саранцев.

Он также рассказал, что по рубежу населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы наблюдаются единичные перемещения личного состава оккупантов с целью эвакуации раненых и пополнения материально-технических средств.

Представитель отдела коммуникаций ОТГ "Харьков" отметил, что за прошедшие сутки произошло 12 боевых столкновений, враг нанес, в частности, 16 авиационных ударов с применением 23 КАБов, совершил 21 удар дронами-камикадзе.

Оккупанты в Волчанске - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты попали в окружение на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.

По данным россиян, оккупанты еще с 13 июня безуспешно пытаются разблокировать своих военных на территории завода. Российские солдаты на заводе постоянно подвергаются обстрелам, что приводит к увеличению числа раненых и погибших.

Вчера, 26 июня, представитель Оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Повх, отвечая на вопрос о том, что известно об агрегатном заводе, и действительно ли на нем остаются российские военные, к которым нет доступа, сказал: "Этот анклав остается заблокирован Силами обороны Украины".

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