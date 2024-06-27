Оккупационных войск в том микрорайоне нет.

Силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр, который расположен к западу от оккупированного Бахмута Донецкой области. Об этом в комментарии УНИАН сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

В частности, по его словам, украинские защитники вытеснили российских захватчиков из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Оккупационных войск в том микрорайоне нет.

Спикер напомнил, что в утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорилось о том, что на Краматорском направлении оккупанты не отказываются от намерений прорваться в районе Часового Яра.

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Часов Яр - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечал, что ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили ВС РФ из микрорайона "Канал". В частности, аналитик отметил, что украинские воины провели удачную операцию и выбили оккупантов из жилого квартала.

По его словам, битва за Часов Яр продолжается уже несколько месяцев. Город стоит на холмах, к тому же отделен от российских сил водным каналом Северский Донец - Донбасс. На востоке за каналом находится жилой микрорайон "Канал" с многоквартирными домами.

Ранее армия РФ пыталась обойти его с флангов и атаковать напрямую. На какое-то время им удалось занять разрушенные здания, однако теперь ВСУ контратаковали и выбили россиян оттуда.

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