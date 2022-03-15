Они не дают доставить гуманитарные грузы.

В Тростянце российские оккупанты создают фейковые "зеленые" коридоры, используя людей как щит.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Российские оккупанты в Тростянце загоняют в местных фейковые "зеленые" коридоры, массово отбирают мобильные телефоны, пытаясь защитить себя физически и информационно, создав "живые" и информационные щиты", - сообщил он.

Работники облэнерго не могут восстановить электроснабжение, потому что оккупанты не допускают их к коммуникациям в районе Ахтырской горы. Также они оказывают преграды для доставки гуманитарных грузов.

"Мы работаем над тем, чтобы договориться за эвакуационные "зеленые коридоры" для горожан! Мы сможем вывезти из зоны боевых действий всех желающих, а тем, кто остается в городе - завезти еду, лекарства и товары первой необходимости!"- отметил Живицкий.

Напомним, что Тростянец остается под контролем российских оккупантов с 4 марта.

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