Артиллерийский бой закончился победой ВСУ.

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандюзка показали, как победили в артиллерийской дуэли против оккупантов. Серией метких выстрелов они уничтожили три вражеские САУ.

Видео, на котором показано сражение, опубликовал пресс-центр оперативного командования "Юг" на официальной странице на Facebook.

Кадры из ролика демонстрируют вражеские позиции в открытом поле. По ним вели прицельный огонь бойцы 59-й бригады. Первые пару залпов украинских артиллеристов попали прямиком в цель. Далее они совершили еще около пяти выстрелов по вражеским позициям. В результате три самоходные артиллерийские установки россиян были уничтожены.

Напомним, сегодня УНИАН также писал об успехах 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Ее артиллерия тоже метко отработала по оккупантам. Подразделение сумело уничтожить автомобиль с боекомплектом и блиндаж, где могли находиться противники.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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