Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины уничтожила самоходную артиллерийскую установку 2С19 Мста-С.
Видео уничтожения появилось в Facebook Нацгвардии.
"Уничтожили САУ 2С19 Мста-С, которая делала нам много проблем. Уже не будет. Продолжаем демилитаризацию врага. Слава Украине", - отметили воины бригады быстрого реагирования НГУ.
Процесс уничтожения артиллерийской установки зафиксировали с воздуха. На кадрах видно, как вражеская САУ мигом вспыхнула после попадания снаряда.
В Нацгвардии работу своих подчиненных похвалили.
"Так им... делайте смерть врагам во славу Украины", - говорится в заметке.
Ранее воины 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского нанесли мощных ударов по позициям и технике русских захватчиков.