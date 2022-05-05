САУ врага донимала украинских защитников, но "больше не будет".

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины уничтожила самоходную артиллерийскую установку 2С19 Мста-С.

Видео уничтожения появилось в Facebook Нацгвардии.

"Уничтожили САУ 2С19 Мста-С, которая делала нам много проблем. Уже не будет. Продолжаем демилитаризацию врага. Слава Украине", - отметили воины бригады быстрого реагирования НГУ.

Процесс уничтожения артиллерийской установки зафиксировали с воздуха. На кадрах видно, как вражеская САУ мигом вспыхнула после попадания снаряда.

В Нацгвардии работу своих подчиненных похвалили.

"Так им... делайте смерть врагам во славу Украины", - говорится в заметке.

Ранее воины 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского нанесли мощных ударов по позициям и технике русских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: