Цели были спрятаны в лесу.

Воины из 79 отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожили две цели — машину с боекомплектом и блиндаж оккупантов. По противникам отработали артиллеристы подразделения.

Ролик с ударами по врагу опубликовал Генштаб ВСУ на своей официальной странице на Facebook со ссылкой на пресс-службу 79 бригады.

На видео показывается, как артиллеристы первым залпом попали в "Урал" с боекомплектом внутри. Техника взорвалась и превратилась в металлолом. А второй удар был нанесен по блиндажу. Внутри могли находиться рашисты, однако количество ликвидированных солдат неизвестно.

Обе цели старались спрятать под покровом деревьев возле населенного пункта. Однако артиллеристы 79 бригады все равно сумели их обнаружить и поразить.

Напомним, за прошлые сутки Вооруженные силы Украины уничтожили на Донбассе более 20 единиц техники. Сюда входят 8 танков, 11 боевых бронированных машин и 5 автомобилей. А подразделения противовоздушной обороны сбили 7 беспилотников.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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