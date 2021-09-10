Жданов напомнил о главной задаче армии любой страны.

Заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что украинская армия может взять оккупированные Донецк и Луганск нужно для пропагандирования возможностей ВСУ. Это позволит сделать эффективнее дипломатию по Донбассу.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что главное назначение армии любой страны - это защита ее суверенитета и территориальной целостности.

"И господин Данилов тут просто высказал, что мы для того и держим вооруженные силы, чтобы они были готовы восстановить территориальную целостность в любой момент, если будет приказ. И, кстати, любые дипломатические переговоры нужно начинать с того, что твоя армия готова выполнить задачу по назначению. То есть силовым путем освободить эти территории. И тогда дипломатия становится очень эффективной", - сказал эксперт.

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Жданов также связал такое заявление с военными учениями "Запад-2021", которые проходят в России и Беларуси.

"Сегодня главная цель этих учений – запугать НАТО и показать, что нецелесообразно накапливать войска на границах России или стран, где есть интересы России. Но нам нужно пропагандировать и всячески распространять боевые возможности наших вооруженных сил, что они способны сегодня выполнять задачи, защищать Украину и восстановить территориальную целостность в пределах Украины", - считает эксперт.

Что сказал Данилов

Накануне он заявил, что если верховный главнокомандующий даст команду, то украинская армия готова взять Донецк и Луганск. "Наша армия может выполнить любую задачу", - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет обсуждать с партнерами заморозку конфликта на Донбассе, а будет использовать весь инструментарий для прекращения агрессии РФ.

Автор: Юрий Годован