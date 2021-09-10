Глава МИД подчеркнул, что Украина работает над решением конфликта на Донбассе в своих интересах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет обсуждать с партнерами заморозку конфликта на Донбассе, а будет использовать весь инструментарий для прекращения агрессии РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Нет, (с главными партнерами Украины вопрос заморозки конфликта на Донбассе - УНИАН) не обсуждался и не будет обсуждаться. Мы работаем не над заморозкой конфликта, а над его решение в интересах Украины", - подчеркнул он.

Кулеба в очередной раз подчеркнул, что именно Россия является страной, которая напала на Украину.

"И мы будем использовать весь инструментарий, который есть у нас внутри страны и на международной арене, в том числе, санкции, чтобы прекратить российскую агрессию и деоккупировать наши территории", - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН, 8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка.

В ответ украинские защитники открывали огонь из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.

После обстрела шесть защитников были обследованы врачами военно – медицинского госпиталя и установлен предварительный диагноз-акубаротравма. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Автор: Антонина Доломанжи