По его словам, конфликт вышел на "микроуровень" - теперь России "очень везет, если удается захватить поле за 24 часа". Так происходит потому, что ВСУ имеют преимущество в любой битве.

Война на территории Украины имеет ритмы, похожие на период окопной войны во время Первой мировой.

Такую оценку озвучил военный аналитик, исполнительный директор консалтинговой компании по вопросам безопасности Sibylline Джастин Крамп, пишет ВВС Украина.

По его словам, конфликт вышел на "микроуровень", поскольку теперь войскам РФ "очень везет, если удается захватить поле за 24 часа". Эксперт убежден, что это происходит из-за того, что в современных войнах обороняющиеся армии (в данном случае - ВСУ, - УНИАН) всегда будут иметь преимущество.

"В одних случаях это помогает украинцам удерживать свою территорию; в других – играет на руку российским войскам, которые оккупировали захваченные ими города", – уверяет аналитик.

Крамп считает, что войска РФ, похоже, имеют незначительную инициативу и продвигаются вперед маленькими шажками.

Аналитик ожидает, что следующие действия Путин может сосредоточить на Запорожском направлении, чтобы предпринять новую попытку наступления на Харьков и попытаться захватить Одессу на южном побережье. Однако Крамп не сообщает, как именно российская армия должна это сделать, потому что по суше между Одессой и российскими войсками по меньшей мере расположены Николаев и вся Николаевская область.

По его словам, манера ведения войны со стороны России, которая была направлена на истощение, работала и ранее, но в том, как будут развиваться события дальше, "нет ничего неотвратимого".

"Россия должна иметь возможность продолжать платить по счетам", – говорит он, имея в виду расходы на ведение войны, а также человеческие жертвы.

По мнению Крампа, РФ продемонстрировала, что плохая тактика и другие недостатки могут дать успех в атаке лишь на одном направлении, а не на нескольких одновременно.

Вместе с тем, что касается поставок современного оружия Украине из стран Запада, такого, как ракетные установки, недавно обещанные со стороны Вашингтона и Лондона, то это, по мнению аналитика, не станет "идеальным решением всех проблем". По его словам, остается вопрос, как долго страны Запада смогут поддерживать Украину.

Впрочем, Россия, по мнению эксперта, "не может оставить линию фронта там, где она есть", а Украина не откажется от территорий, которые сейчас находятся в руках оккупантов. Поэтому Крамп предполагает, что существует вероятность "в лучшем случае замороженного конфликта".

Ранее Крамп заявлял, что Россия продолжит бомбить пути снабжения ВСУ. По его словам, каким-то образом это была российская стратегия с самого начала войны.

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