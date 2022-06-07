Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 11 атак врага.

Сегодня, 7 июня, оккупанты обстреляли более чем 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, убили одного и ранили 6 гражданских.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил в сводке по состоянию на 21:00.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", - говорится в сообщении.

В частности, оккупанты обстреляли более чем 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередач.

В результате этих обстрелов погибло одно гражданское лицо, 6 получили ранения.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 11 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят русским захватчикам потери в живой силе и технике", - добавили в группировке.

Так, за сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка, 5 артиллерийских систем, 2 боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники и 3 склада с боеприпасами.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Ранее в МВД рассказали, на какой рискованный шаг придется пойти для отвоевания Донбасса.

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