Генштаб сообщает о завершении подготовки РФ к наступлению на востоке.

Военный аналитик и исполнительный директор разведывательной консалтинговой компании Sibylline Джастин Крамп считает, что в ближайшее время РФ продолжит бомбить пути снабжения ВСУ.

Об этом он рассказал в программе Today на BBC Radio 4

По его словам, в какой-то степени это была российская стратегия с самого начала войны. Возможно, они недостаточно нацеливались на инфраструктуру и военные объекты — теперь они догоняют это и ускоряют темп, — сказал он.

По его словам, многое из этого было связано с остановкой поставок на Донбасс, где они планируют свою крупнейшую операцию.

Они нацеливаются на железнодорожные узлы, военные поставки, где могут, запасы горючего, предполагаемые базы ТрО, а также наносят удары по инфраструктуре в Мариуполе.

Что касается вопроса о нехватке украинских боеприпасов, он говорит, что в игру вступают несколько факторов: скорость использования боеприпасов в современном бою "чрезвычайно высока", включая боеприпасы для стрелкового оружия и особенно артиллерийские боеприпасы; калибры разные - патроны разные; а поскольку поставки поступают из западных стран с более современным оружием, это усложняет проблему снабжения.

Как писал УНИАН, утром 18 апреля Россия нанесла четыре ракетных удара по Львову в районе железнодорожных объектов.

Пострадали, по предварительным данным, 14 человек; 6 человек погибли.

В этот же день русские оккупанты ударили по Днепру.

Генштаб сообщает о завершении подготовки РФ к наступлению на востоке. На Донбассе продолжаются тяжелые бои за целые населенные пункты.

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