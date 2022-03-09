Мировая коалиция ради справедливости растет ежедневно, отметила генпрокурор Украины.

Уже четыре европейские страны начали расследование российских военных преступлений.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, это Литва, Польша, Эстония и Германия.

"Мировая коалиция ради справедливости растет каждый день. Вместе победим и на юридическом фронте", - подчеркнула Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Международный уголовный суд по обращению 39 стран начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.

7 марта в Международном суде ООН начались слушания по иску Украины к России в деле по обвинению в геноциде.

Российские войска рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы не раз падали на Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, после начала войны в Украине погибли уже 474 гражданских.

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