Уже четыре европейские страны начали расследование российских военных преступлений.
Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
По ее словам, это Литва, Польша, Эстония и Германия.
"Мировая коалиция ради справедливости растет каждый день. Вместе победим и на юридическом фронте", - подчеркнула Венедиктова.
Как сообщал УНИАН, в начале марта Международный уголовный суд по обращению 39 стран начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.
7 марта в Международном суде ООН начались слушания по иску Украины к России в деле по обвинению в геноциде.
Российские войска рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы не раз падали на Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, после начала войны в Украине погибли уже 474 гражданских.