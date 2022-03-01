В частности, Украина в своем иске требует немедленно обязать Россию прекратить военные действия.

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге 7-8 марта проведет публичные слушания в связи с военными действиями Российской Федерации в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"Утверждение о геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания (дело Украины против России) - заявление о применении временных мер - Суд проведет публичные слушания в понедельник, 7 марта, и во вторник, 8 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина направила против РФ иск в Международный суд Организации Объединенных Наций. Украина требует немедленно приказать РФ прекратить военные действия.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - подчеркнул Зеленский.

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