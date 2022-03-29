На перехватах слышны прямые указания об уничтожении нескольких украинских сел.

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват разговоров оккупантов, которые свидетельствуют о массовых нарушениях законов и обычаев войны в Украине.

Как сообщает пресс-служба СБУ, ведомство фиксирует настолько много подобных случаев, что военное вторжение РФ "можно характеризовать как карательную операцию по уничтожению мирных украинцев".

В частности, СБУ в качестве примера приводит перехваченные в Тростянце (Сумская область) разговоры между двумя офицерами оккупационной армии с позывными "Венец" и "Ратник".

По оперативной информации СБУ, "Венец" – командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич, а "Ратник" – его подчиненный, командир одного из подразделений.

"Вот как просто рашистський мясник отдает приказ, чтобы уничтожить украинское село: "Отработать надо по Скряговке, сравнять с землей от восточной до западной стороны", - приводят цитату в СБУ.

В свою очередь, "Ратник", жалуясь на то, что воины ВСУ "поливали" огнем оккупантов, сообщает, что совершил удар по жилым кварталам: "Они сейчас опять обидятся и будут работать".

На это командир отвечает прямым указанием об уничтожении еще двух украинских сел.

Ранее в РФ признали плачевность ситуации из-за войны в Украине. Служба безопасности перехватила разговор одного из захватчиков с родителями.

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