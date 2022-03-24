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СБУ получила очередные доказательства, что РФ отправила на войну в Украину срочников. 

Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале, опубликовав перехваченную телефонный разговор оккупантов.

"Все наши машины, нах*, осталось 2 машины, 2 танка... Колесная техника вся ушла...все снаряды... эда вся... Все, просто ничего нету, нах*, 60% боевой готовности – минус", – рассказывает один оккупант другом. 

Из разговора понятно, что это срочники, которые боятся вылезать из окопов, не имеют военной подготовки. Сообщается, что данный оккупант принимал участие в боевых действиях на территории Николаевской области. 

"Пока пули не догнали, у оккупантов еще есть 2 пути: сдаться в плен или убираться вон из Украины", - резюмировали в СБУ. 

Напомним, ВСУ сбили крылатую ракету оккупантов в Николаевской области. 

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