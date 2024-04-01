Отмечается, что коллаборанта ликвидировали в его авто.

Во временно оккупированном Старобельске Луганской области взорвался автомобиль. В результате инцидента есть жертва.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что ликвидирован "замглавы Центра по обслуживанию образовательных организаций ЛНР Валерий Чайка".

При этом общественный активист Сергей Стерненко подтвердил ликвидацию предателя Украины Чайки Валерия Григорьевича.

"Во временно оккупированном Старобельске ликвидировали очередного коллаборанта", - указано в сообщении.

Также в соцсетях появились кадры, снятые на месте подрыва авто коллаборанта.

Валерий Чайка - кто он

В 2010 году Чайку избрали депутатом Старобельского горсовета от "Партии регионов".

В 2022 году он предал Украину и перешел на сторону врага. Его назначили "советником главы администрации Старобельского района "ЛНР". Принимал активное участие в создании оккупационных органов. Один из организаторов "открытия" в Старобельске подконтрольных рф "таможенного поста" и местного подразделения "мвд лнр".

Кроме того, участвовал в "церемонии" поднятия флагов рф и так называемой "лнр".

Также был членом общественного совета при Старобельской райгосадминистрации и членом Старобельского районного общества Украинского казачества им.Д.Вишневецкого.

В 2023 году СБУ объявила ему подозрение в коллаборационизме. Материалы направлены в суд.

Ликвидация Гаманина - что известно

11 декабря 2022 года стало известно, что украинские воины "задвухсотили" 18-летнего коллаборанта из Купянска Илью Гаманина. После освобождения города предатель присоединился к оккупационным войскам, но карма настигла его под Бахмутом.

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