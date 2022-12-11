Коллаборант охотно участвовал в пропагандистских роликах, уничтожая государственные символы.

Украинские воины "задвухсотили" 18-летнего коллаборанта из Купянска Илью Гаманина. После освобождения города предатель присоединился к оккупационным войскам, но карма настигла его под Бахмутом.

О ликвидации Гаманина сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" со ссылкой на некрологи в социальных сетях. По версии российских оккупантов, Гаманин якобы записался добровольцем в "армейский корпус ЛНР" и погиб 24 ноября. Причина смерти — попадание осколка в сердце во время оказания экстренной медицинской помощи раненому товарищу по службе.

Однако Штефан заявил, что Гаманин сбежал из Купянска в российский Белгород, а затем его мобилизовали в ряды оккупационной армии. Вероятно, коллаборант успел получить российский паспорт. "Карма догнала", - отметил офицер.

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Чем прославился Гаманин

Ликвидированный предатель-"мобик" стал достаточно известным во время оккупации города, ведь охотно подыгрывал российской пропаганде, демонстративно разбивая украинский герб в селе Петропавловка. Гаманин также раздавал интервью российским СМИ, где рассказывал, что поддерживает Россию.

Действиями Гаманина заинтересовались украинские следователи. Летом ему сообщили о подозрении в надругательстве над государственными символами Украины — ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины.

"Подозреваемый и еще один человек поднялись на автокране к фасаду здания и начали бить молотком по государственному символу. После этого подозреваемый с особым цинизмом бросал части герба на землю, "хвастаясь" своими действиями на камеру", — рассказали тогда в Офисе генпрокурора.

Потери россиян в войне с Украиной

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 93 760 оккупантов. Среди прочего, уничтожено 281 самолет и 264 вертолета.

Недавно появились подробности ликвидации одного из самых элитных экипажей российских войск в Украине. Подтверждена гибель майора, управлявшего Ка-52 ("Аллигатор"), Алексея Боровикова с позывным "Борода".

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