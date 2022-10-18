Российские захватчики нанесли два удара по Запорожью.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
"Сегодня ночью враг снова атаковал областной центр. Был нанесен авиационный удар с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья", - заявил глава ОВА.
В то же время, в обоих случаях пострадавших нет.
"Оккупант продолжает системные удары по области и областному центру. Нельзя пренебрегать правилами безопасности. Враг всегда действует коварно. Будьте осторожны и внимательны", - заявил Старух.
Атака по Украине сегодня: что известно
Как сообщал УНИАН, утром во вторник, 18 октября, российские захватчики атаковали территорию Украины. Воздушная тревога объявлена по всей стране.
Сообщается о взрывах в Харькове. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города. В городе из-за взрывов остановили движение метро.
Также взрывы произошли и в Днепре. По информации ОПУ, есть 2 прилета в объект энергетической инфраструктуры, он получил серьезные повреждения.
Оповещают также о взрывах и обесточивании в Житомире. Как отметили в ОПУ, есть два прилета в объект энергообеспечения.
Известно также о работе ПВО в Киевской области.