Российские оккупанты применили дрон-камикадзе Shahed и выпустили ракету.

Российские захватчики нанесли два удара по Запорожью.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Сегодня ночью враг снова атаковал областной центр. Был нанесен авиационный удар с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья", - заявил глава ОВА.

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В то же время, в обоих случаях пострадавших нет.

"Оккупант продолжает системные удары по области и областному центру. Нельзя пренебрегать правилами безопасности. Враг всегда действует коварно. Будьте осторожны и внимательны", - заявил Старух.

Атака по Украине сегодня: что известно

Как сообщал УНИАН, утром во вторник, 18 октября, российские захватчики атаковали территорию Украины. Воздушная тревога объявлена по всей стране.

Сообщается о взрывах в Харькове. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города. В городе из-за взрывов остановили движение метро.

Также взрывы произошли и в Днепре. По информации ОПУ, есть 2 прилета в объект энергетической инфраструктуры, он получил серьезные повреждения.

Оповещают также о взрывах и обесточивании в Житомире. Как отметили в ОПУ, есть два прилета в объект энергообеспечения.

Известно также о работе ПВО в Киевской области.

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