Десятки спасателей одновременно работали по разным адресам - укрощали огонь и разбирали завалы.

В Одессе из-за дронового удара, который нанесли российские террористы, определенное количество квартир в жилых домах, в частности в высотной новостройке выгорели дотла, на 15-м этаже полностью уничтожено стену.

По словам пресс-секретаря Главного управления ГСЧС в Одесской области Марины Авериной, спасатели с вечера 24 января начали ликвидировать последствия вражеской атаки.

"На линию "101" поступало много сообщений. Адреса разнились ... первый адрес, по которому прибыли спасатели, - это многоэтажка, где на 15-м этаже вспыхнул пожар. Внешняя стена одной из квартир была уничтожена полностью. Пожар вспыхнул на площади 50 кв. метров. На месте был пострадавший, которого госпитализировали в медицинское учреждение", - рассказала Аверина.

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По ее словам, эта новая многоэтажка заселена еще лишь частично, в противном случае могло быть гораздо больше пострадавших.

Пресс-секретарь добавила, что вражеская атака продолжалась и спасатели одновременно работали по трем адресам. Самый масштабный пожар был именно в складских помещениях мебельного комбината. "Одновременно там также, где жилые дома, взрывной волной были повреждены дома, квартиры, огнем уничтожена полностью машина. Спасатели деблокировали одну пострадавшую из квартиры", - говорит пресс-секретарь.

Также проводилась эвакуация людей, на месте работали психологи ГСЧС во взаимодействии с коллегами из Национальной полиции. Специалисты оказывали помощь пострадавшим-все люди находились в стрессовом состоянии. Для жителей оперативно развернули пункт обогрева, где люди могли "пересидеть" определенное время, попить чаю и тому подобное.

Всего более 80 спасателей одновременно работали по разным адресам, укрощали огонь, разбирали завалы.

Вместе с сотрудниками ГСЧС на масштабных пожарах в Одессе работали гвардейцы пожарного взвода 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Они вместе со спасателями одними из первых прибыли на место происшествия и начали ликвидировать последствия.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, вечером 24 января ВС РФ дважды совершили воздушную атаку ударными беспилотными летательными аппаратами именно по Одессе.

Сейчас прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных террористами. Начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Пострадали 6 человек, 61-летний мужчина получил ожоги, он госпитализирован в больницу. Другим травмированным оказана медицинская помощь на месте. В Хаджибейском районе города повреждена многоэтажная новостройка, некоторые квартиры выгорели дотла. В Приморском районе получили повреждения 2-этажный жилой дом, многоэтажки, автомобили и ряд других объектов гражданской инфраструктуры", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, 61-летний мужчина – владелец одной из квартир многоэтажки жилого комплекса "Прохоровский" в Хаджибейском районе.

За данными мэрии города, по состоянию на 11:00, известно, что в Хаджибейском районе повреждения зафиксированы в двух домах (29 окон в 21 квартире). В Приморском районе также повреждено образовательное учреждение, 156 квартир (210 окон) в 13 жилых домах. В одном из домов разрушено примерно 40 процентов кровли.

На местах работают коммунальные службы и развернуты оперативные штабы. Также организовано питание для жителей поврежденных домов и коммунальщиков.

В Силах обороны юга Украины также рассказали, что произошло ночью в еще одном многоквартирном доме в Приморском районе Одессы. Там обломки сбитого дрона "прилетели" на балкон второго этажа. Из-за угрозы взрыва, жителей дома эвакуировали. Взрывотехники обследовали обломки, не обнаружив угрозы, вывезли их. Жители многоэтажки смогли вернуться в свои дома.

Атака на Одессу

Как сообщал УНИАН, с вечера 24 января российская армия атаковала юг Украины двумя волнами дронов"Shahed-131/136", основной удар был сосредоточен на Одессе. Десять дронов-камикадзе в Одесской области удалось сбить, но некоторые из них по инерционной траектории долетели до жилых кварталов города. Один из них, попав в многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, и вызвал пожар. Другой пораженный дрон во время падения пробил крышу 2-этажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал еще один БпЛА. Взрывная волна нанесла много повреждений окружающим домам, вдребезги выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько избито.

Кроме того, не удалось избежать попаданий - враг попал в складское помещение мебельного комбината в Промышленном районе Одессы. Вспыхнул мощный пожар из-за большого количества легковоспламеняющихся веществ. Мужчину, рядом проезжавшего на велосипеде, ударной волной сбросило на землю.

Всего в городе из-за вражеской атаки пострадало 6 гражданских.

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