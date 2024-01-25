Противник попал в складское помещение мебельного комбината.

В ночь на четверг, 25 января, российские оккупанты двумя волнами атаковали южные регионы Украины дронами типа Shahed-131/136, и под основной удар попала Одесса, там есть разрушения, шесть человек получили ранения.

По данным Сил обороны юга Украины, между предупреждениями о воздушной тревоге пауза составила до 15 минут, боевая работа велась в условиях обильного захода на удар одновременно нескольких дронов. Говорится, что 11 дронов-камикадзе силам противовоздушной обороны удалось сбить: десять - в Одесской области, один - в Николаевской. По данным Сил обороны, агрессор применял уже испытанные тактические хитрости - заходил из акватории Черного моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям.

"К сожалению, сбитые дроны по инерционной траектории долетали до жилых кварталов. Один из них, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги и госпитализирован", - отмечается в сообщении.

Еще один пораженный дрон пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал еще один БПЛА, рядом с поврежденным во время предыдущей атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, вдребезги выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько повреждено. Там четыре человека получили ранения, им оказана помощь на месте, лечатся амбулаторно. Одну из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов.

Кроме того, не удалось избежать попаданий - враг попал в складское помещение мебельного комбината в Промышленном районе Одессы. Вспыхнул мощный пожар из-за большого количества легковоспламеняющихся веществ. Мужчину, рядом проезжавшего на велосипеде, ударной волной сбросило на землю. Пострадавший получил ранения обломками различных предметов, разлетавшихся от взрыва. Ему оказана медицинская помощь, он лечится амбулаторно.

"Напоминаем, враг коварный террорист, который не чурается уничтожать гражданское население и инфраструктуру. Не пренебрегайте собственной безопасностью, ориентируйтесь на сообщения об угрозах, переходите вовремя в укрытие! Это спасет вам жизнь", - отмечают в Силах обороны.

По сведениям пресс-службы регионального главка ГСЧС, более 80 спасателей одновременно работали по разным адресам, укрощали огонь, разбирали завалы. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

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Как сообщал УНИАН, вечером 24 января российская армия начала дроновую атаку на Одессу. Потом стало известно, что в жилых кварталах Одессы зафиксирован пожар, повреждение гражданской жилой инфраструктуры. Также говорилось, что одессит получил ожоги. Позже сообщили, что известно о еще одном пострадавшем в городе - у мужчины множественные порезы.

Полиция сообщила, что в результате атаки повреждения получили жилая многоэтажка и мебельный склад. На местах поражений вспыхнули пожары, которые тушат сотрудники ГСЧС. Тогда речь шла о Хаджибейском районе Одессы.

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