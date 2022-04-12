Сейчас все пострадавшие в "удовлетворительном состоянии"

Заммэра Мариуполя Сергей Орлов подтвердил информацию о химической атаке российских оккупантов на город.

"Мы не можем предоставить более подробную информацию. Но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло", – сказал Орлов.

Медики объясняют, что у всех пострадавших были одинаковые симптомы: покраснение лица, повышение артериального давления, сухость и изжога в области глотки, слизистых участков глаз, удушье.

Сейчас все пострадавшие в "удовлетворительном состоянии".

Возможна химическая атака на Мариуполь: что известно

Вечером в понедельник бойцы полка "Азов", обороняющие от оккупантов Мариуполь, заявили о химической атаке россиян.

Оккупанты, по словам защитников, сбросили на город из БПЛА ядовитое вещество неизвестного происхождения.

Три человека имеют четко выраженные симптомы отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий, сообщил лидер "Азова" Андрей Белецкий.

Официального подтверждения от командования ВСУ пока не поступало. Сбору анализов пострадавших препятствуют непрерывные боевые действия в Мариуполе.

Этому предшествовало заявление представителя "ДНР" Басурина о необходимости применения "химических войск" против ВСУ на "Азовстали".

Британия и США проверяют полученную информацию, после чего будут принимать меры.

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