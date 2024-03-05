Патрульные корабли проекта 22160, к которым принадлежал "Сергей Котов", являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Патрульный корабль "Сергей Котов" был самым новым из пораженных кораблей Черноморского флота РФ, его включили в состав флота только летом 2022 года. Об этом говорится в комментарии Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Стоимость судна оценивается примерно в $65 млн.

Как сообщается, атака на ПКР "Сергей Котов" состоялась в территориальных водах Украины украинскими морскими дронами Magura V5.

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"Это - очередная выдающаяся морская победа Украины. В течение 2024 года это уже третий пораженный корабль российского флота (после ракетного крейсера "Ивановец" и десантного корабля "Цезарь Куников")", - подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.

Патрульные корабли проекта 22160, к которым принадлежал "Сергей Котов", являются носителями крылатых ракет "Калибр".

"Ими Россия систематически терроризирует мирные города Украины. В составе вражеского флота было всего 4 патрульных корабля проекта 22160 ("Сергей Котов" - самый новый из них). Еще один корабль этого проекта "Павел Державин" - на ремонте после атаки украинскими морскими дронами в октябре 2023 года", - отмечается в комментарии.

Потопление корабля "Сергей Котов"

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины поразило патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Представитель ГУР Сергей Юсов официально подтвердил, что патрульный корабль РФ "Сергей Котов" уничтожен. Он отметил, что ранее Россия использовала эту единицу Черноморского флота для атак по острову Змеиный.

Представитель ГУР не исключает, что вместе с кораблем пострадало существенное количество военных РФ. Сейчас это выясняется. В то же время добавил, что на суше вблизи места попадания видели более 10 карет скорой помощи.

Ранее официальное заявление по поводу действий разведки сделал глава ведомства Кирилл Буданов. Он уточнил, что спецоперацию против "Сергея Котова" вблизи Феодосии (Крым) провела известная группа разведчиков "Group 13". Судно уничтожили морскими дронами.

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